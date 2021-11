Giorgia Meloni a Valdobbiadene, visita alle Colline Unesco

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sarà protagonista di una visita in Veneto attraverso un incontro con le eccellenze delle colline di Conegliano e Valdobbiadene in programma martedì 23 novembre alle ore 14.30 in Villa dei cedri a Valdobbiadene, dopo aver accolto l’invito del consigliere regionale Tommaso Razzolini e grazie all’interesse del Coordinatore regionale veneto, il senatore Luca De Carlo.

«Ospitare Giorgia Meloni a Valdobbiadene è per me una grandissima soddisfazione. Un grazie va ovviamente a lei per aver accettato l’invito e al nostro coordinatore regionale per essersi interessato personalmente - dichiara Razzolini - L’incontro di martedì rappresenterà una grande occasione per il territorio e si tradurrà in uno scambio proficuo e fattivo di opinioni sull’attuale situazione del comparto vitivinicolo, della filiera di produzione, dell’export e delle prospettive attuali e future di sviluppo del settore. La presenza della presidente Meloni testimonia l’attenzione, la sensibilità e l’impegno di Fratelli d’Italia per tutti i territori italiani - aggiunge il consigliere Razzolini - a maggior ragione quelli a vocazione turistica e vitivinicola che grazie proprio alle loro particolarità, alle loro identità e ai loro punti di forza sono comparti economici in grado di trainare la Nazione, privilegiando la qualità e difendendo e promuovendo il marchio unico ed autentico chiamato Made in Italy. Aspetti che il Conegliano Valdobbiadene Docg incarna alla perfezione nel contesto del meraviglioso paesaggio collinare riconosciuto Patrimonio dell’umanità Unesco».

Tra i relatori dell’incontro insieme a Razzolini, presente in qualità di promotore del’incontro e membro della Terza Commissione consiliare in Consiglio regionale in tema di politiche agricole, anche il sindaco del Comune di Valdobbiadene, Luciano Fregonese e la presidente del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Elvira Bortolomiol. In rappresentanza del mondo vitivinicolo interverrà l’imprenditore Franco Adami. Chiuderanno l’incontro gli interventi del senatore Luca De Carlo, responsabile nazionale del Dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia e della leader Giorgia Meloni