Male incurabile, l'imprenditore Giorgio De Rosso muore a 76 anni

Un cancro incurabile ha spento per sempre il sorriso dell'imprenditore Giorgio De Rosso, mancato nel giorno di Ferragosto in ospedale a Conegliano dove si trovava ricoverato. A darne il triste annuncio sono state la moglie Laura e le figlie Sara e Sonia.

Una notizia che ha suscitato grande cordoglio a Farra di Soligo dove De Rosso era molto conosciuto non solo per il suo lavoro di imprenditore nel settore del mobile ma anche per il suo intramontabile entusiasmo nei confronti della vita. Come riportato da Qdpnews, lo scorso inverno, prima del lockdown, la sua casa era stata dichiarata inagibile a causa di un grave incendio. Nonostante la malattia, De Rosso non si era perso d'animo e, insieme a moglie e figlie, aveva subito cercato una nuova sistemazione. Nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate portandolo al decesso in ospedale a Conegliano. La data del funerale è stata fissata per domani, lunedì 17 agosto, alle ore 16 nella Chiesa Arcipretale di Farra di Soligo. I familiari hanno reso noto che eventuali offerte saranno devolute per la ricerca contro il cancro.