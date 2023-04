Teatro Stabile del Veneto, si dimette il direttore artistico

«Giorgio Ferrara è una figura di grandissimo prestigio, che con la sua esperienza ha dato un respiro internazionale al Teatro Stabile del Veneto, esplorando nuovi orizzonti e raggiungendo nuove ed alte produzioni che hanno dato valore prezioso ai palcoscenici veneti. Oggi lo Stabile rappresenta uno dei motori più importanti per lo sviluppo culturale dell’intera regione, crescita alla quale ha contribuito il direttore artistico con il suo impegno quotidiano e la sua visione lungimirante».

A dirlo, sabato 1º aprile è il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ringraziando il direttore artistico che saluta il Teatro Stabile del Veneto. Le dimissioni di Ferrara, per ragioni personali, sono state comunicate quest’oggi. «Giorgio Ferrara ha contributo ad avviare quella che appare sempre di più la stagione del ‘rinascimento’ dello Stabile del Veneto, dopo aver combattuto in trincea per farlo entrare nel cluster dei teatri nazionali - conclude il Governatore -. In questi due anni alla guida artistica dell’Istituzione, Ferrara ha avviato una importante crescita culturale ridando slancio anche ai teatri di Venezia, Padova e Treviso e avvicinando al mondo dello spettacolo teatrale appassionati e nuove generazioni di pubblico. Ringrazio il Maestro per quanto ha fatto e per l’eredità che ci lascia e che sicuramente sapremo valorizzare».