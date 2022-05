Male incurabile, il sorriso di Giorgio Nicolini si spegne a 75 anni

«Nella vita non è importante essere stati credenti ma essere stati credibili». Sono queste le parole scritte sull'epigrafe di Giorgio Nicolini, mancato all'affetto dei suoi cari a 75 anni dopo una lunga lotta contro un male incurabile.

Divulgatore, studioso e grande amante di viaggi, Nicolini era conosciutissimo a Treviso dove insegnava all'Università della terza età ed era stato socio fondatore della Società iconografica. In molti ricordano oggi i racconti dei suoi viaggi in giro per il mondo (aveva visitato 83 nazioni) o le tante conferenze dedicate alla storia di Treviso. Per anni aveva insegnato anche alle scuole Stefanini e alle scuole di Carità di Villorba. Nicolini lascia i figli Sara, Giulia e Andrea, la nuora Rossella, il genero Andrea, i nipotini Lara, Sofia, Tobia e l’amico a quattro zampe Holly uniti alle carissime Sonia e Matilde, ai familiari e agli amici tutti. Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 6 maggio, alle ore 10.45 nella basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso.