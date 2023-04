Storia di una pandemia, il professor Giorgio Palù torna nella Marca

Banca Prealpi SanBiagio e NoixNoi organizzano una serata dedicata a salute e prevenzione, dal titolo “Storia di una pandemia. Una lezione per il futuro”, con un relatore esclusivo: Giorgio Palù, professore di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova e Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che interverrà venerdì 21 aprile alle 20.30 presso l’Auditorium Prealpi di Tarzo.

Una riflessione importante e necessaria, quella proposta dall’Associazione di Mutuo Soccorso Ets NoixNoi con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale, a tre anni dallo scoppio della pandemia Covid, che ha segnato la storia e radicalmente cambiando il nostro modo di vivere. Le misure adottate per debellarla hanno condizionato la società, dal punto di vista politico, economico, sociale e relazionale. Introdotto da Flavio Salvador, Presidente di NoixNoi e Vice Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, il profssor Palù analizzerà il modo in cui abbiamo affrontato questo evento drammatico, forte di un’esperienza pluridecennale, mosso dalla convinzione che individuare gli eventuali errori commessi possa aiutarci a fare tesoro di alcune importanti lezioni. Al termine della sua lectio magistralis, il professore sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità. L'ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia la prenotazione, contattando la segreteria di NoiXNoi (info@noixnoi.net - 0438/586873).