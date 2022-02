Addio a Giorgio Pietropoli, indimenticabile pizzaiolo trevigiano

Treviso piange la scomparsa di uno dei pizzaioli più conosciuti e apprezzati in città: Giorgio Pietropoli è mancato all'affetto dei suoi cari a 85 anni. La notizia, in poche ore, ha fatto il giro di Treviso dove per anni Pietropoli è stato il titolare della pizzeria "Da Giorgio" in Via Castagnole. Una vita, la sua, vissuta con il sorriso e una simpatia contagiosa. Grande appassionato di sport, per anni ha arbitrato il torneo di calcio della "Gaeossada" a San Giuseppe. «Si presentava sempre in pantaloncini corti, scarpe con i tacchetti senza calzini e maniche corte anche se pioveva» ricordano gli amici.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi in città: «Giorgio era un'istituzione per Treviso, un personaggio unico per tutti noi - scrive un conoscente -. Quanti ricordi legati alle pizze da bambino,sotto il palazzo del Gazzettino e poi le partite a carte e calcio. Una persona che ha accolto tantissime generazioni di trevigiani sempre con il sorriso».

Il ricordo del sindaco

«Giorgio Pietropoli, non era solo uno dei più apprezzati pizzaioli trevigiani, ma un personaggio meraviglioso ed un amico - il ricordo del sindaco Mario Conte -. Giorgio è stato un punto di riferimento con la sua mitica Pizzeria Da Giorgio di via Castagnole, fra i locali più amati e frequentati per gustare una pizza in compagnia. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia».