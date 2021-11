Cornuda piange Giorgio Spinetta, ex consigliere comunale e dirigente sportivo

Martedì 9 novembre è mancato all'affetto dei suoi cari Giorgio Spinetta, ex assessore comunale molto conosciuto a Cornuda. Spinetta, 69 anni, apparteneva ad una famiglia storica in paese. Conosciuto da moltissime persone, lascia l'amata moglie Sonia, tre figli: Alberto, Massimo e Stefano e gli adorati nipotini.

Persona riservata e tranquilla, aveva partecipato attivamente alla vita del Comune, sia nel mondo della politica che dello sport. Ex assessore comunale dal 2004 al 2009, durante il mandato del sindaco Comazzetto, Spinetta era un grandissimo appassionato di sport. Per trent'anni è stato dirigente del Calcio Amatori Cornuda, contribuendo alla fondazione e alla crescita della squadra. Amava organizzare tornei di calcio, tenendo i rapporti con il Cam77, l'associazione dei campionati di calcio amatoriale. Gli amici ricordano con affetto le chiaccherate e gli incontri in sua compagnia al bar da Bepi. L'ultimo saluto a Giorgio Spinetta sarà celebrato venerdì 12 novembre alle ore 10 nella chiesa arcipretale di Cornuda.