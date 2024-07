Veneto, proclamata per il 22 ottobre la giornata dell'Autonomia

«L’istituzione di questa giornata è l’occasione per ricordare il percorso intrapreso dal Veneto: la volontà esplicitata col referendum del 2017 quando, sotto la pioggia, 2 milioni e 273 mila veneti hanno indicato in maniera molto chiara alle istituzioni di perseguire il percorso dell’autonomia differenziata»: ad affermarlo è Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, che ha fissato per il 22 ottobre la Giornata dell'Autonomia.

Autonomia

Aggiunge Zaia: «Abbiamo portato avanti la richiesta, credendo con forza nei vantaggi che l’applicazione dell’articolo 116 terzo Comma della Costituzione può garantire a tutti gli italiani. Per questo non posso che accogliere con grande favore l’istituzione da parte del Consiglio Regionale della Giornata dell’Autonomia: sarà anche occasione per il grande pubblico di approfondire tematiche amministrative, culturali e identitarie, con una serie di eventi che potranno essere realizzati nell’occasione della giornata»