Giornata dei colli veneti, terza edizione nel segno delle colline trevigiane

Una data da ricordare quella di domenica 24 marzo 2024, prima domenica di Primavera, in cui è stata festeggiata la terza edizione della Giornata regionale per i colli veneti. Una festa che identifica nei primi giorni della bella stagione la data dedicata ai territori collinari della regione, con la precisa volontà di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei colli veneti.

La giornata ha preso il via domenica mattina a Soave, in provincia di Verona, con il taglio del nastro in piazza Foro Boario con la nota presentatrice televisiva Adriana Volpe. Oltre 300 gli eventi tra le colline del Veneto, di cui 112 nella sola provincia di Treviso, per raccontare al numeroso pubblico una ricchezza composta da un mosaico prezioso di paesaggi unici, piccoli borghi, remote chiesette, antichi mestieri, tradizioni popolari e prodotti tipici. L'appuntamento annuale ha dunque dedicato giusto risalto ai Colli trevigiani grazie ad un programma esempio concreto di come questo progetto possa sviluppare ulteriormente l’accoglienza turistica dell’intera area, coinvolgendo non solo gli operatori economici del settore ma anche chi, in queste terre, vive e lavora. Moltissime le località della provincia di Treviso interessate dalla manifestazione (distribuite tra Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani), che hanno vita a un totale di 112 eventi diffusi sul territorio: visite guidate, mostre, escursioni, giornate ecologiche, eventi culturali e musicali ma anche mercatini, caccia al tesoro, eventi enogastronomici e degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche locali.

Il contest

La giornata ha visto anche la premiazione dei vincitori del contest fotografico “Colli Veneti in un click”, ideato per coinvolgere la community che vive, visita ed ama i Colli Veneti. Da quest’anno a vincere il contest non è più un unico scatto ma quattro diverse immagini, una per ogni stagione: una novità introdotta per dare una panoramica completa della bellezza che le colline venete riescono ad esprimere, in ogni periodo dell’anno. Questi i quattro vincitori del 2° contest fotografico:

Primavera: Claudio Poli (Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene)

Estate: Cristian Colognato (Colline dell’est veronese)

Autunno: Elia Marassi (Colline del Garda)

Inverno: Enrico Barcarolo (Colline delle Prealpi Vicentine)

La giuria ha inoltre assegnato due menzioni, rispettivamente a: Primavera di Alessandro Barnes ((Colli Euganei) e Autunno di Silvano Foggiato (Colline del Prosecco di Conegliano