Giornata della memoria: le iniziative a Treviso e provincia

Treviso

Mercoledì 27 gennaio la commemorazione internazionale delle vittime dell'Olocausto si terrà a Treviso nel rispetto delle misure anti Covid. Dalle ore 11 si terrà una cerimonia in forma ridotta alla lapide della caserma Cadorin che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata adibita a campo di concentramento. Il sindaco depositerà una corona di alloro che verrà benedetta dal parroco di Monigo alla presenza del Prefetto di Treviso, del Consiglio comunale, del Comandante del 33° Regimento Ew e del presidente dell'associazione Istresco, in qualità di promotore dell’iniziativa di inaugurazione delle targhe commemorative.

Mogliano Veneto

Tre giorni di celebrazioni organizzate dall'Anpi di Mogliano Veneto. Si comincia martedì 26 gennaio con la conferenza online a cura di Emanuela Niero per le classi seconde del liceo statale Berto dal titolo: "La vita delle donne nei lager con un ricordo di Cerere Bagnolati partigiana deportata a Ravensbrück e vissuta molti anni a Mogliano Veneto". Si proseguirà poi mercoledì 27 gennaio con letture ed esposizione in piazza di 13 totem su: leggi razziali, bambini italiani morti nei lager, le donne internate a Ravensbrück, Cerere Bagnolati, partigiana, internata a Ravensbrück, in cui è riuscita a sopravvivere. Charlotte Salomon, artista ebrea berlinese, internata e morta ad Auschwitz. In piazza saranno esposti davanti al municipio due banner con riprodotte due opere dell’artista. Alle ore 18 si terrà invece la conferenza a cura di Franca Caltarossa (ricercatrice e studiosa dell'arte al femminile) dal titolo: "Charlotte Salomon, Vita e colore". Giovedì 28 gennaio, infine, il programma di iniziative si chiuderà con la conferenza online a cura di Franca Caltarossa per le classi quinte del liceo statale Berto, dal titolo: "Charlotte Salomon, l'artista ebrea vittima dell’Olocausto".

Ponte di Piave

Torna anche quest’anno a Ponte di Piave la ricorrenza della Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. Il Comune ha chiesto ai cittadini con parenti o conoscenti sopravvissuti all'Olocausto di raccontare la loro storia per i posteri. «Il Covid - dichiara il sindaco Paola Roma - non ci permette quest’anno di ritrovarci insieme ai ragazzi dell'istituto comprensivo e alle associazioni locali per celebrare tale ricorrenza. All’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz c’è una scritta: “Chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo”. Ed è per questo, proprio per non dimenticare, che l'amministrazione comunale ha promosso una campagna di raccolta di documenti, racconti, fotografie di familiari dei cittadini di Ponte di Piave che hanno vissuto in prima persona questa tragica pagina della storia dell’umanità e che verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune». «Vogliamo con questa iniziativa - prosegue il vicesindaco, Stefano Picco - arricchire la nostra storia, per dar voce agli ultimi testimoni dell’orrore della Shoah. E’ fondamentale tramandare un messaggio forte alle future generazioni affinché ricordino perchè tutto ciò non accada mai più. Questo il senso della Giornata della Memoria ed il ricordo è un gesto doveroso perché noi non intendiamo dimenticare». Le foto, le lettere, i diari ed i racconti vanno inviati all’indirizzo mail del Comune: protocollosegreteria@pontedipiave.com

San Pietro di Feletto

Settantasei anni fa, il 27 gennaio 1945, nel freddo inverno polacco si aprivano alla libertà i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Celebrando il ricordo di questo storico avvenimento, nella giornata ufficialmente istituita per commemorare le vittime dell’Olocausto, il pensiero del Comune di San Pietro di Feletto è rivolto innanzitutto agli uomini, donne e bambini che da quella prigione non fecero ritorno. «Non potevamo mancare a questo appuntamento - dichiara il sindaco Maria Assunta Rizzo - anche se il Covid ci impedisce di organizzare eventi culturali in presenza, l’occasione è quella di ribadire insieme “mai più”». Così, con l'assessorato alla Cultura, il Comune di San Pietro di Feletto ha voluto realizzare un video per ricordare una delle pagine più tragiche della storia contemporanea, avvalendosi della collaborazione di volenterosi cittadini. «Abbiamo voluto dare un piccolo contributo a questa commemorazione con un breve filmato dove alle immagini, che parlano da sole, si sovrappongono le parole del romanzo “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Preziosa performance quella offerta dagli interpreti del testo che, a due voci, quelle di Roberta Bellotto e Mario Ballotta, con la sapiente regia di Arcangelo Marcon, ha contribuito ad accentuare il “pathos” del filmato». Il video è disponibile sulle pagine Facebook del Comune e della biblioteca di San Pietro di Feletto.

Susegana

Il gruppo "Sediciparole" e l'amministrazione comunale di Susegana hanno deciso di proporre l'iniziativa "Giornata della memoria. Presenti!". Sei letture a tema per non dimenticare le vittime dell'Olocausto. Riprese e montaggio a cura di Andrea Gavagnin. Mercoledì 27 gennaio 2021 a partire dalle ore 13 l'iniziativa sarà visibile collegandosi alla pagina Facebook della biblioteca comunale di Susegana.