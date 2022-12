Giornata disabilità 2022, i comuni dell'Opitergino Mottense fanno squadra

Venerdì 2 dicembre la casa di cultura "Goffredo Parise" ha ospitato la presentazione alle amministrazioni dell'Opitergino-Mottense del libro "Disabilità: La storia, il linguaggio, la condizione, la Convenzione Onu", di Rodolfo Dalla Mora, edito da "Il prato".

Gli amministratori dell'Opitergino-Mottense, nella ricorrenza della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, hanno voluto lanciare un segnale di coesione nell'impegno per ridurre tutti gli ostacoli che ancora non consentono alle persone con disabilità una adeguata qualità di vita. L'occasione è stata la presentazione del libro del Disability Manager arch Rodolfo Dalla Mora che, sarà distribuito a tutte le biblioteche della provincia di Treviso, a cominciare appunto da quelle dell'Opitergino.

Il libro

Rodolfo Dalla Mora, laureato in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia e successivamente specializzato con corsi di perfezionamento e master universitari nell’ambito del Disability & Diversity Management e delle Tecnologie Assistive, è da sempre attivo nella tutela dei diritti delle persone con disabilità ed è attualmente Presidente Nazionale SIDiMa, Società Italiana Disability Manager. Il libro, che dà avvio alla Collana "Per una Nuova Cultura della Disabilità" delle edizioni "Il prato", vuole contribuire alla creazione di un nuovo approccio culturale e sociale nei confronti della condizione di disabilità, per consentire una piena partecipazione e inclusione sociale. Nel volume vengono inizialmente ripercorse le tappe storiche di maggior rilievo e i cambiamenti sociali e culturali nel corso delle differenti epoche che hanno interessato il modo di concepire la disabilità, per poi realizzare un focus sull’evoluzione concettuale e culturale che ha portato a significative modifiche del lessico, degli approcci e delle politiche in materia di disabilità.