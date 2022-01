Giornata della memoria a Montebelluna: deposta una corona di fiori in Municipio

Giovedì pomeriggio, per commemorare il Giornata della memoria, la ricorrenza internazionale del 27 gennaio di ogni anno considerata giornata per la commemorazione delle vittime dello Shoah, il Comune di Montebelluna ha promosso una cerimonia presso la lapide dedicata ai caduti all’ingresso della sede municipale. E’ stata deposta una corona commemorativa per onorare e rinnovare la memoria dello sterminio, delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, ed è intervenuto il sindaco, Adalberto Bordin, oltre che le forze dell'ordine locali ed i rappresentanti delle Associazioni d'Arma Combattentistiche montebellunesi.