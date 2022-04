Giornata del merito e delle eccellenze al Max Planck

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Eccellenti nelle discipline scolastiche ma anche appassionati di sport e di musica, e poi generosi, pronti a spendersi nelle attività di aiuto e accoglienza organizzate dalla scuola, infine competitivi, impegnati nelle Olimpiadi scientifiche e nella grande esperienza della gara internazionale di robotica First Lego League. Sono questi i diversi profili degli studenti meritevoli ai quali l’istituto Max Planck di Lancenigo dedica sabato 30 aprile la “Giornata del merito”. La festa si terrà in giardino con la presenza della dirigente Emanuela Pol e l’accompagnamento musicale di alcuni docenti e studenti dell’istituto. Saranno in tutto 324 gli attestati di merito conferiti a 262 studenti invitati a salire sul palco, a questi si aggiungono altri alunni che grazie alla media scolastica hanno ottenuto dei buoni per il pagamento delle tasse scolastiche. Complessivamente quest’anno l’istituto Max Planck distribuisce riconoscimenti a circa 400 ragazzi “Rientra nelle finalità della scuola promuovere l’eccellenza, il merito in tutte le sue forme, quindi non solo scolastico ma anche come comportamento proattivo e solidale_ dichiara la Dirigente scolastica Emanuela Pol_ Questi ragazzi sono un esempio per i loro coetanei. Siamo piacevolmente stupiti dagli alti numeri di studenti coinvolti e ringraziamo l’intera comunità scolastica e le famiglie co-protagonisti di questo eccellente risultato”.

Nello specifico saranno consegnati 110 premi agli studenti che si sono dedicati nel corso dell’anno all’attività di accoglienza delle classi prime, all’attività di aiuto e tutoraggio dei compagni in difficoltà e agli open day dell’istituto. Altri 87 riconoscimenti vanno a studenti eccellenti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica, Cyber-challenge, ai Giochi della Chimica, al Torneo Geometriko, al progetto CNR. E poi ci sono i 37 protagonisti dell’esperienza di First Lego League, 24 dei quali appena rientrati dalla competizione mondiale tenutasi a Houston (Usa), dove hanno conquistato un ottimo decimo posto. Non mancano sul palco i migliori alunni dell’istituto nel profitto scolastico 2020-2021. Al Liceo scientifico hanno ottenuto la miglior media dei voti (10 preciso, calcolato escludendo il voto di condotta): Paolo da Ros e Iacopo Boscariol entrambi di 5^ D. Al Tecnico Itis ha primeggiato con la media del 9.90 Valentino Morao di 3^ B Informatica. Tutti riceveranno un buono che oscilla tra i 150 e i 75 euro valido per la tassa di iscrizione del prossimo anno oppure per l’acquisto di libri. Un premio speciale va ai 19 studenti eccellenti (con media superiore al 7) per aver saputo conciliare l'impegno scolastico con l’attività sportiva agonistica oppure con percorsi musicali al Conservatorio o in istituti musicali riconosciuti da Conservatori regionali.

Ritorneranno al Planck anche gli ex maturandi. Infatti sarà dato un riconoscimento ai centini degli ultimi tre anni. Si tratta di 10 diplomati del 2018-2019 (di cui tre con lode), 19 diplomati nel 2019-2020 (di cui due con lode) e 41 nel 2020-2021 (di cui 12 con lode). In tutto gli studenti che hanno superato l’anno con la media del 7 sono 459 e riceveranno un buono di 15 euro ciascuno valido per l’iscrizione al prossimo anno, sono invece 182 quelli che sono stati promossi con la media superiore all’8.1 e che riceveranno 45 euro.