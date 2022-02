Giornata di raccolta del farmaco, da martedì in Veneto la 22esima edizione

Da martedì 8 fino a lunedì 14 febbraio torna in Veneto la Giornata di raccolta del farmaco, l’iniziativa di solidarietà che quest’anno è arrivata alla XXII edizione. In 512 farmacie di tutto il Veneto, riconoscibili dall’apposita locandina, sarà possibile acquistare farmaci da banco destinati a 110 enti caritativi attivi sul territorio regionale. Si tratta di enti convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che assistono 70mila bisognosi.

I numeri

Nell’edizione dello scorso anno in Veneto sono stati raccolti 40mila prodotti per un valore di 310mila euro. L’iniziativa, nata nel 2000, coinvolge tutta Italia: quest’anno aderiscono 5mila farmacie collegate a 1.800 realtà assistenziali. Per evitare assembramenti, garantire il distanziamento ma allo stesso tempo dare a tutti la possibilità di partecipare, si è scelto da un lato di ridurre il numero dei volontari presenti nelle farmacie e dall’altro di prolungare l’iniziativa .

I commenti

«Faccio appello alla proverbiale generosità dei veneti - dice il presidente della Regione, Luca Zaia - che anche nelle precedenti edizioni si sono distinti in questa corsa virtuosa alla solidarietà. Il gesto è tanto semplice quanto grande: basta entrare in una delle 512 farmacie venete che espongono il logo della raccolta, acquistare una o più confezioni di farmaci da banco e consegnarle agli incaricati. La certezza è che arriveranno a curare gente particolarmente sfortunata che ne ha bisogno».

«Questa iniziativa arriva dove la sanità pubblica, per legge, non può intervenire - fa notare l’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin - ed ha quindi un particolare significato, non solo sanitario ma anche, se non soprattutto, sociale. Spero davvero che i record degli anni scorsi possano essere superati, nonostante la congiuntura non facile».

«Donazione e tracciatura dei prodotti, che partono da pochi euro a confezione, sono effettuate nella massima trasparenza. Ogni farmacia è abbinata a uno o più enti che hanno precedentemente redatto una precisa lista delle più impellenti necessità legate alla tipologia di assistiti - spiega Matteo Vanzan, coordinatore regionale della Fondazione Banco Farmaceutico onlus - La cittadinanza partecipa numerosa perché ha fiducia nella macchina organizzativa e comprende il valore della condivisione, a maggior ragione in periodi di crisi come l’attuale».

«Le farmacie di tutto il Veneto sono orgogliose di sostenere questa importante iniziativa - sottolinea il presidente di Federfarma Veneto, Andrea Bellon - Voglio sottolineare che tutte quelle che aderiranno, che in Veneto sono oltre 500, non metteranno semplicemente a disposizione le proprie sedi, ma faranno in prima persona una donazione e soprattutto si impegneranno a sensibilizzare la clientela sull’importanza di questa iniziativa. Potenzialmente, attraverso le farmacie la Giornata di Raccolta del Farmaco raggiungerà potenzialmente tutta la popolazione: ancora una volta la capillarità della presenza delle farmacie nel territorio si dimostra un fondamentale valore aggiunto, in questo caso per sostenere una causa di grande valore sociale».