Scuole in visita al Comando dei vigili del fuoco: attesi 700 bambini

Torna in grande stile la Giornata dedicata alla scuole organizzata dai vigili del fuoco di Treviso. Venerdì 13 maggio circa 700 studenti delle scuole elementari e dell'infanzia visiteranno il Comando provinciale di Treviso per una mattinata di visite e dimostrazioni.

Il programma prevede, dalle 9 alle 10, la visita alla caserma e ai mezzi di soccorso in dotazione al Comando di Treviso. A seguire, i pompieri trevigiani spiegheranno agli studenti come avviene la vestizione prima di un intervento e quali dispositivi di sicurezza utilizzare in base alle varie tipologie di rischio. Il culmine della mattinata sarà la simulazione di un incidente stradale che vedrà il coinvolgimento anche di Suem 118, polizia di Stato e locale. Le squadre cinofile dell'associazione "La Marca" dimostreranno le abilità dei loro amici a quattro zampe nelle ricerche di una persona dispersa sotto le macerie di un terremoto. La mattinata si chiuderà con una sorpresa speciale per tutti i partecipanti.