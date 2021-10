Giornata dei volontari ospedalieri, piantato un albero al Ca' Foncello

In occasione della XIII giornata nazionale dell'Associazione volontari ospedalieri (Avo) l’Ulss 2 Marca trevigiana ha accolto l’invito dell’Avo di Treviso e ha aderito all’iniziativa nazionale intitolata “L’albero che resiste rifiorisce” che prevedeva di piantare un albero all’interno nell’area dell'ospedale Ca’ Foncello. La proposta di Avo è simbolica e ricca di significato: un albero è simbolo reale e vivente dell’essere volontari e della voglia di tornare a crescere donando ombra, pace e serenità.

L’iniziativa è avvenuta nello stesso giorno, lunedì 25 ottobre, in tutta Italia. A Treviso la piantumazione dell’albero è avvenuta sul prato antistante la sede Avo presso la portineria ovest dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, alla presenza del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, e dei volontari di Avo Treviso e Oderzo. Avo Treviso-Oderzo è costituita da circa 100 volontari che offrono il loro tempo, in modo gratuito, alle persone fragili al Ca’ Foncello di Treviso e all’Ospedale di Oderzo, donando ogni anno circa 12mila ore di presenza nei due ospedali. La giornata nazionale cade nel secondo anno della pandemia, periodo nel quale i volontari non hanno potuto svolgere il tradizionale servizio nei reparti accanto ai malati, ma che ha visto fiorire nuove attività.

Il commento

«Noi intendiamo esserci - ha detto il presidente di Avo Treviso, Adriano Tonellato - e rispondere anche alle nuove esigenze che questo tempo ci presenta, vogliamo esserci al fianco dei nostri ammalati e delle persone che soffrono». I volontari Avo infatti non si sono mai fermati, 50 di loro sempre presenti hanno supportato l’accoglienza dei pazienti e visitatori agli ingressi del Ca’ Foncello. «Ringrazio per lo straordinario lavoro che svolgete da molti anni in questi ospedali, vi ringrazio anche per i 14 mesi duranti i quali, per essere vicini ai nostri assistiti, avete svolto l’importante lavoro di accoglienza - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - che questo albero sia davvero espressione di speranza e serenità per tutti».