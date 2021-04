Prato Fiera, il sindaco ai giostrai: «Fiere di San Luca dureranno una settimana in più»

«Quest'anno le Fiere di San Luca dureranno una settimana in più rispetto agli anni scorsi per aiutare gli operatori degli spettacoli viaggianti colpiti dalle restrizioni anti-Covid». Ad annunciarlo, venerdì 30 aprile, è stato il sindaco di Treviso, Mario Conte.

Il primo cittadino di Treviso è intervenuto alla mobilitazione dei giostrai organizzata a Prato della Fiera nella mattinata di venerdì. I manifestanti hanno minacciato di bloccare la tangenziale di Treviso dopo aver occupato con tir e giostre il grande piazzale alle porte di Treviso. All'arrivo del sindaco Conte gli animi si sono tranquillizzati ed è iniziato il dialogo tra le parti. «Il nostro settore è in ginocchio da 14 mesi a questa parte - spiegano i giostrai - e il Decreto Riaperture ha stabilito che potremo ripartire solo dal 1º luglio. Per noi non è sostenibile, senza contare che il coprifuoco alle 22 è un limite non da poco, soprattutto per chi lavora nelle località turistiche e balneari. La nostra speranza è che si possa tornare a lavorare prima di luglio».

La replica del sindaco di Treviso non si è fatta attendere: «Secondo me ci sono le condizioni perché riprendiate a lavorare seguendo dei protocolli specifici. L'impegno che mi prendo oggi è quello di scrivere al Governo per anticipare la riapertura degli spettacoli viaggianti. Il coprifuoco, invece, è un problema che riguarda tutti i settori: ci stiamo lavorando. Per ripartire abbiamo bisogno di poterci emozionare. L'appello che vi faccio è quello di recuperare il prima possibile quanto perso finora. Treviso sarà tra i primi Comuni a ripartire e per farlo sono disposto a prolungare di una settimana la durata tradizionale delle Fiere di San Luca» ha concluso il primo cittadino.