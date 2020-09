Aprono le giostre a Silea, esposto in Comune: «Sono a rischio Covid»

I consiglieri comunali della Lega di Silea, lista "Sviluppo e Ambiente", Daniele Frezza, Moreno Vanzin e Andrea Cogo hanno presentato un esposto in Comune sul rischio contagio da Coronavirus con l’apertura imminente delle giostre a Silea per le Fiere di San Michele.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La manifestazione dovrebbe iniziare domenica 20 settembre ma in paese sono molte le perplessità sul rischio contagi che l'apertura del lunapark potrebbe portare tra i giovani del paese. Spiegano i consiglieri comunali: «Le Fiere di San Luca di Treviso sono state prudentemente sospese così come vi è massima attenzione delle istituzioni e dell'Ulss per evitare esposizioni dei cittadini a situazioni di contagio e di assembramento. Aprire le fiere con la presenza annessa delle giostre ci sembra un rischio inutile. Inoltre la scelta di posizionare le giostre davanti al cimitero non ci sembra consona con le norme di decoro e di rispetto sia dei defunti che dei loro congiunti e dei cittadini di Silea». A pochi giorni dall'inizio della manifestazione però le fiere restano confermate.