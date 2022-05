Nonna Giovanna spegne cento candeline: cucina e poesia le sue passioni

Una nuova centenaria al centro servizi "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto: Giovanna Morandin, classe 1922, ha raggiunto il ragguardevole traguardo del centesimo compleanno, festeggiato nella struttura castellana con il personale e i familiari.

Il segreto della sua longevità? La serenità con cui ha sempre affrontato la vita, l’amore per la buona cucina e soprattutto la passione per decantare poesie, cosa che ha fatto anche giovedì 12 maggio in occasione dei festeggiamenti. Nata a Villorba, da giovane ha lavorato in filanda, per poi dedicarsi completamente alla famiglia con la nascita dei figli, quattro in totale. In età adulta si è trasferita a Castelfranco Veneto, dove ha sempre vissuto con marito e figli. Persona pacata e dall’animo benevolo, all’età di 84 anni ha deciso in autonomia di entrare al Sartor, trascorrendo qui la propria vecchiaia in totale tranquillità, circondata dall’affetto di 10 nipoti e 8 pronipoti.

Il commento

«Preservare la qualità della vita dei nostri ospiti è per noi un impegno quotidiano e poter festeggiare oggi Giovanna e il suo importante traguardo è davvero una gioia - conclude Maurizio Trento, presidente del centro servizi "Domenico Sartor"-. La serenità con cui Giovanna affronta la vita ci sia da esempio, dandoci fiducia e speranza per il futuro».