Giovanni Allevi ha un tumore, il sindaco di Treviso: «La città è con te»

"Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto". Giovanni Allevi, 53 anni, affida al suo profilo Facebook queste parole per annunciare a tutti i fans i suoi problemi di salute, annunciando la necessità di una pausa forzata dalle scene.

Pianista e compositore, Allevi lamentava da giorni forti mal di schiena, ed è costretto così a fermarsi e a sospendere i suoi impegni lavorativi. "Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco", aggiunge nal post, al quale ha allegato anche una foto in cui traduce in musica la parola "mieloma". Al suo fianco, in questa battaglia, Nada Bernardo, moglie e manager dell'artista. Un amore nato quasi 20 anni fa durante uno spettacolo, il loro, e da cui sono nati i due figli, Leonardo e Giorgio.

Il messaggio del sindaco Conte

Lo scorso 26 aprile Allevi si era esibito in concerto al Teatro Mario Del Monaco di Treviso con il suo ultimo tour dal titolo "Estasi". Uno spettacolo sold out che aveva conquistato la città e il sindaco Mario Conte, presente tra il pubblico. Proprio il primo cittadino ha voluto dedicare ad Allevi un messaggio di vicinanza affidato ai social network: "Forza Giovanni, Treviso è con te!" Poche parole ma di sentita vicinanza e affetto verso il celebre pianista in un momento difficilissimo a livello personale ed artistico.

Mieloma, sintomi e diagnosi

Come spiega il sito dell'Airc, fondazione per la ricerca sul cancro, il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline o gammaglobuline) per combattere le infezioni. Il mieloma multiplo rappresenta l’1,6 per cento di tutti i tumori diagnosticati negli uomini in Italia. È una patologia più diffusa tra gli uomini che tra le donne. La diagnosi precoce del mieloma multiplo può essere difficile, poiché molti pazienti non hanno alcun sintomo fino agli stadi avanzati oppure presentano sintomi generici, come stanchezza e mal di schiena.