Pechino 2022, il violinista Giovanni Andrea Zanon alla cerimonia di chiusura

Ci sarà anche un giovane talento castellano delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Non un atleta ma un musicista, uno dei migliori in circolazione oggi in Italia. Giovanni Andrea Zanon si esibirà infatti alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali domenica 20 febbraio. Per l'Italia e, soprattutto, per la provincia di Treviso finale migliore non poteva esserci in attesa che il Veneto ospiti nel 2026 i Giochi di Milano-Cortina.

Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, commenta così la notizia: «È un orgoglio e un onore sapere che un nostro concittadino sia stato chiamato a rappresentare il meglio della musica per la chiusura delle Olimpiadi invernali ed è bello pensare che porterà in Cina un pezzo di Castelfranco Veneto. Si tratta di un’ulteriore conferma del valore di questo giovane prodigio ma anche della qualità del nostro Conservatorio Agostino Steffani dove Zanon ha mosso i primi passi nel mondo della musica».

Zanon, dallo scorso ottobre, è stato nominato direttore artistico della Fondazione Guido D’Arezzo. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con l’ Arezzo Youth Music Festival, la Fondazione ha deciso di affidargli anche la direzione di tutte le sue altre attività musicali, tra le quali la Stagione Concertistica, la Stagione Operistica ed il Festival estivo. Prodigio del violino ha già collezionato esibizioni in tutta Italia e all'estero diventando in poco tempo uno dei musicisti più apprezzati della sua generazione: «Sono orgoglioso di partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2022 - conclude - Al momento non posso condividere ulteriori informazioni ma sono estremamente felice di rappresentare il mio paese in un’occasione così importante».