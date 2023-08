Addio a Giovanni Bosco: fu tra i fondatori del Gruppo Panificatori

L’Unione Provinciale Confcommercio, insieme al Gruppo Panificatori ed Ascom-Confcommercio Treviso, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Bosco, 88 anni.

Era il padre di Tiziano Bosco, (oggi alla guida del gruppo provinciale panificatori e componente di Giunta di Ascom Treviso), fu tra i fondatori del gruppo panificatori. Ha gestito il panificio Bosco, fondato da suo padre e nonno di Tiziano nel 1948, dai primi anni 60 al 2000, anno in cui Tiziano ha preso in mano l’attività nel quartiere Eden in viale Montegrappa. Giovanni Bosco era molto attivo in ambito associativo, fu tra i fondatori del gruppo panificatori, uno dei gruppi storici della Confcommercio. Il funerale sarà celebrato mercoledì 23 agosto alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Treviso.

Il messaggio del figlio

Sulla pagina Facebook del Panificio Bosco i figli hanno dedicato a Giovanni Bosco queste toccanti parole: "Ciao papà, te ne sei andato in silenzio di notte come quando andavi a fare il pane. Ringrazio il buon Dio di avermi dato la possibilità nelle ultime ore, di starti vicino, tenerti per mano, esprimerti tutta la gratitudine e l’amore mio e di tutta la tua famiglia".

Il cordoglio

La presidente dell’Unione Dania Sartorato, insieme al presidente di Ascom Federico Capraro, lo ricordano con queste parole: «Profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha gestito per decenni con passione un’attività ancor oggi florida che rappresenta un virtuoso esempio di commercio sottocasa e che ha superato con orgoglio il traguardo dei 70 anni».