Malore in casa, padre di famiglia muore a 51 anni

Cessalto in lutto per la scomparsa improvvisa di Giovanni Pontello, venditore di mobili a Pozzo di Pasiano. Lascia la moglie Rosetta e l'amato figlio Erik. Mercoledì i funerali

Domenica pomeriggio, 7 febbraio, era rientrato a casa da lavoro lamentando un dolore insistente al braccio. Per riposarsi aveva deciso di mettersi a letto presto ma, da quel momento, Giovanni Pontello non si è più risvegliato. Un malore improvviso lo ha stroncato a soli 51 anni.

La notizia ha lasciato senza parole la comunità di Cessalto dove Pontello viveva insieme alla moglie Rosetta, sposata nel 2004, e al loro unico figlio Erik. Da alcuni anni lavorava come venditore di mobili per il negozio di arredamento Discount Mobili, a Pozzo di Pasiano, mentre agli inizi della carriera aveva lavorato in un'oreficeria ad Azzano X. In molti, a Cessalto e nel Pordenonese, lo ricordano oggi con affetto e stima. Persona riservata di carattere, amava dedicare il suo tempo libero alla famiglia. In passato aveva avuto alcuni problemi cardiaci ma nulla di così grave da far presagire la tragedia che, domenica scorsa, l'ha strappato all'affetto dei suoi cari. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 10 febbraio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cessalto.