Ciclismo in lutto: si è spento il sorriso di Giovanni Raimondi

Lutto nel ciclismo nella provincia di Treviso. Mercoledì 24 agosto è mancato all'affetto dei suoi cari Giovanni Raimondi, storico membro del Velo Club San Vendemiano: aveva 92 anni ed era di Zoppè di San Vendemiano.

«Siamo molto addolorati per la perdita del nostro storico e instancabile collaboratore Giovanni Raimondi che oggi ci ha lasciato - scrivono nel social del Velo Club San Vendemiano - Giovanni Raimondi è stato direttore sportivo per la categoria Giovanissimi dal 1995 al 2006, nonché promotore e organizzatore della rinomata gara a loro dedicata a Zoppè, denominata all'epoca ‘Trofeo Artigiani e Commercianti’ e oggi ‘Trofeo La Vela’». Raimondi lascia la moglie Caterina e i figli Mariangela, Stefania, Luciano e Patrizio (ex ciclista) e tutti i nipoti. Il funerale sarà celebrato venerdì 26 agosto, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Zoppè di San Vendemiano, dove alle ore 10 sarà recitato il rosario.