Giro d'Italia a Treviso, il percorso della 18esima tappa

Ha preso il via nel primo pomeriggio di giovedì 26 maggio la 18esima tappa del Giro d'Italia edizione 105, in programma dal 6 al 29 maggio, organizzato da Rcs Sport. 156 chilometri da Borgo Valsugana fino a Treviso senza particolari difficoltà altimetriche. La frazione odierna appare come l’ultima chance per i velocisti rimasti in corsa. Il gruppo, forte di 152 unità, è transitato al KM 0 alle 13:49. Il dorsale numero 211, João Pedro Almeida Gonçalves (UAE Team Emirates), non si è presentato alla partenza.

La tappa di oggi congiunge la Valsugana alla pianura trevigiana attraverso il passaggio sulle Scale di Primolano, unica asperità assieme al Muro di Ca’ del Poggio. L'arrivo a Treviso avverrà lungo la Pontebbana. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini. Arrivati a Treviso i ciclisti dovranno affrontare un circuito di circa 11 chilometri da ripetere una sola volta. Tra i 4 e i 2 chilometri all’arrivo ci sarà un leggero restringimento del percorso di gara. Unica svolta impegnativa ai 3 chilometri dall’arrivo. Ultimi 2 chilometri larghi con ultima curva a circa 1200 metri dal traguardo. La classifica generale vede al primo posto Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) seguito da Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) a 3 secondi di distacco. Al terzo posto Mikel Landa Meana (Bahrain Victorious) a 1'05" di distanza. Una gara tutta da vivere