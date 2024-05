Giro d'Italia arriva sul Monte Grappa: tutte le modifiche alla viabilità

L’Unione Montana del Bassanese e l’Ipa Terre di Asolo e Montegrappa, a seguito di un incontro con le autorità competenti nella giornata del 9 maggio, anticipano alla cittadinanza che in occasione della 20^ tappa del Giro d’Italia verranno apportate limitazioni al traffico in tutte le strade di accesso al Monte Grappa. Nei prossimi giorni verranno emessi i relativi provvedimenti amministrativi.

Nel dettaglio: venerdì 24 maggio, dalle ore 18, divieto di circolazione sul Monte Grappa per tutti i mezzi, ad eccezione dei soli “autoveicoli e velocipedi” (non potranno circolare, ad esempio: camper, carrellati, pullman, trattori, furgonati e qualsiasi mezzo adibito a campeggio). Sabato 25 da mezzanotte divieto di circolazione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti e dei lavoratori negli esercizi presenti sul massiccio del Grappa. Dalle 6 del mattino divieto di circolazione nelle strade d’accesso a Cima Grappa eccetto cicli e pedoni. La transitabilità della strada sarà garantita esclusivamente fino a due ore e mezza prima del passaggio della carovana del Giro d’Italia. Le strade riapriranno al termine del passaggio della carovana, previsto verosimilmente tra le 19 e le 19,30 di sabato 25 maggio, con il senso unico in discesa fino al completo decongestionamento della viabilità. Per garantire il corretto flusso di traffico agli spettatori in arrivo, saranno predisposte delle zone filtro già dalle ore 6 di sabato mattina, 25 maggio, con limitazioni al traffico nelle vie percorse dalla gara e strade interferenti, anche al fine dell’allestimento dei mezzi pubblicitari e di intrattenimento collegati al Giro d’Italia. La settimana prima della tappa la polizia stradale effettuerà una serie di controlli nel massiccio del Grappa. Le limitazioni al traffico potranno subire ulteriori modificate in virtù di una progressiva saturazione delle aree. Nei prossimi giorni le modifiche della viabilità e le aree di parcheggio saranno indicate in un'apposita piantina che verrà pubblicata nei siti dei comuni e sui social, nonché stampata e messa a disposizione degli interessati e del pubblico.

Parcheggi

Saranno adibite delle aree parcheggio a valle, nelle seguenti località: Romano d’Ezzelino, dall’uscita Romano Nord della SS47 Valsugana; Borso del Grappa, in arrivo dalla SP 26 e da via Molini;Bassano del Grappa, nella zona Baxi; Quartiere Santa Croce di Bassano del Grappa.