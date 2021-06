Giro d'Italia Under 23: tutto pronto per l'arrivo nella Marca della Corsa Rosa

E' entrato ieri nel vivo il 44° Giro d'Italia U23 partito da Sorgà (Verona) e che toccherà poi le province di Belluno e Treviso, fino al gran finale di sabato a Castelfranco Veneto. La 9^ tappa, venerdì 11 giugno, attraverserà Falcade, Agordo, Belluno, per poi salire da Arsiè fino a Pieve d'Alpago e, successivamente, proseguirà fino a Cadola da dove inizierà la salita che porterà ai 958 m di Nevegal, per il primo passaggio sotto il traguardo a 30 km dalla conclusione. Si continuerà ancora in Veneto con la 10^ e ultima tappa, sabato 12: il Giro passerà da Conegliano per affrontare il Muro di Ca' del Poggio, quindi Valdobbiadene e Asolo prima di entrare nel circuito finale di circa 8 km a Castelfranco.

"Le strade venete sono da sempre protagoniste del Giro, compreso quello degli Under 23, per la straordinaria varietà dei percorsi, per la bellezza dei luoghi attraversati, per la storica passione che in questa terra si nutre per le due ruote, per la grande capacità dimostrata dai veneti nell’organizzazione di manifestazioni ciclistiche di livello internazionale" ha commentato il Governatore del Veneto, Luca Zaia.

Per consentire il passaggio della nona tappa "Cavalese Val di Fiemme-Nevegal" del Giro d'Italia under 23 che si svolgerà venerdì 11 giugno, sulla A27 Mestre-Belluno, sarà necessario adottare i seguenti provvedimenti di chiusura, dalle 13:15 alle 15 e comunque, fino al termine del Giro:

-sarà chiuso lo svincolo di Belluno Cadola, in uscita da entrambe le provenienze, da Mestre e da Cortina/Longarone;

-sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, per chi proviene da Venezia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione di Vittorio Veneto nord.