Giro d'Italia nella Marca: centri vaccinali di Godega e Riese chiusi la mattina

Sabato 22 giugno la tappa da Cittadella al Monte Zoncolan. I due centri vaccinali apriranno a partire dalle ore 15. Nessuna variazione d'orario, invece, per i punti tampone

Sabato 22 maggio il Giro d’Italia 2021 attraverserà diversi Comuni della provincia di Treviso. In ogni strada interessata dal passaggio della "Corsa rosa" saranno presenti transenne con apposito segnale di divieto d'accesso e agenti di polizia locale o volontari che informeranno sulle varie deviazioni per il traffico.

Tutti i veicoli presenti sul percorso di gara infatti, saranno deviati sulle strade laterali oppure fermati fino al termine della manifestazione. Per evitare disagi agli utenti, quindi, l'Ulss 2 ha annunciato che i centri vaccinali di Riese Pio X e Godega di Sant’Urbano resteranno chiusi per tutta la mattinata di sabato e apriranno dalle ore 15. Nessuna modifica di orario, invece, per i punti tampone ancora aperti nella Marca.