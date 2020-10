Giro d'Italia, festa sul traguardo della Conegliano-Valdobbiadene

La quattordicesima tappa del 103^ Giro d'Italia da Conegliano a Valdobbiadene (Prosecco Superiore Wine Stage) è stata una vera e propria prova contro il tempo lunga 34.1 chilometri. Nella prima parte lo strappo più duro e spettacolare sul muro di Ca’ del Poggio, tra le colline del Prosecco Superiore che dal 2019 sono diventate patrimonio dell’Unesco.

Jonathan Dibben (Lotto Soudal) è stato il primo corridore a partire alle ore 13. La Maglia Rosa Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step) partirà per ultimo alle 15:52. Il tempo nuvoloso non ha fermato l'entusiasmo dei tanti appassionati che si sono radunati lungo il percorso di gara. A Valdobbiadene sono accorsi in molti per l'arrivo nella piazza principale del paese. Esame per la maglia rosa Almeida che vuole conservare il vantaggio sugli altri big, Ganna è tra i favoriti per la vittoria.