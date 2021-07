Nonna Gisella spegne cento candeline in casa di riposo: festa con i familiari

Giornata speciale, giovedì 1º luglio alla residenza "Opera Immacolata di Lourdes" a Conegliano per i 100 anni della sigora Gisella Stemberga. Per lo speciale compleanno di nonna Gisella la struttura ha organizzato un piccola festa, nel rispetto delle norme anti Covid. Un traguardo importante, festeggiato da Gisella insieme alla nuora, al nipote e a tutto il personale della residenza. Immancabili, come per ogni compleanno che si rispetti, i fiori e la torta, condivisa con gli altri ospiti della struttura.