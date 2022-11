Rsa San Giuseppe, gli anziani escono per dare da mangiare ai cigni

Aria pulita, gusto della scoperta e serenità: sono stati questi gli ingredienti principali della giornata trascorsa dagli ospiti della Rsa San Giuseppe di Follina, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti. Guidati dall’educatrice della struttura, gli anziani si sono recati presso il parco non molto distante, dove hanno passato qualche ora all’aperto e dato da mangiare ai cigni.

«Le uscite sul territorio sono un’occasione speciale per gli anziani - dichiara Gianmarco Comazzetto, direttore della struttura - Sono un diversivo dalla quotidianità e un ritorno alla socialità. Si tratta di un aspetto che per i residenti delle case di riposo spesso viene meno: per questo siamo molto impegnati su questo fronte. Dopo l’uscita al parco abbiamo immediatamente constatato i benefici: gli ospiti erano molto più attivi, vivaci e vitali, sia mentalmente che fisicamente». La residenza ‘San Giuseppe’ di Follina può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza ed è gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.