Frattura alla caviglia, la pattinatrice Giulia Presti operata a Conegliano

La giovane pattinatrice marchigiana Giulia Presti, 15 anni, ha scelto l'Ortopedia-Traumatologia di Conegliano per farsi operare una frattura alla caviglia rimediata durante un allenamento sul ghiaccio in Germania. La giovane atleta, pattinatrice di velocità su ghiaccio e rotelle fa parte della Nazionale italiana giovanile ed è campionessa italiana ed europea. Giulia è figlia di Massimiliano Presti, pluricampione mondiale di pattinaggio di velocità e ora commissario tecnico della Nazionale di pattinaggio a rotelle.

«L'intervento chirurgico è riuscito perfettamente - spiega il primario, Claudio Melchior - e la giovane campionessa, assistita dai genitori e dal medico della società, potrà rientrare al più presto per poter riprendere gli allenamenti e far fronte ai futuri impegni sportivi». «Ringrazio il dottor Melchior, professionista appassionato e competente - il commento del direttore generale, Francesco Benazzi - Con la sua valida équipe sta proseguendo la tradizione dell’ortopedia di Conegliano quale punto di riferimento per gli sportivi per la capacità di dare risposte anche a situazioni complesse».