Giuliana Fantoni prima presidente donna della Federazione Italiana Cinema d’Essai

La prima donna nominata alla guida della Fice nazionale è trevigiana: Giuliana Fantoni, titolare del Cinema Multisala Edera a Santa Maria del Rovere, è stata eletta mercoledì 12 giugno come nuova presidente della Federazione Italiana Cinema D’essai per il triennio 2024-2027. Una consacrazione meritata per Fantoni dopo anni di lavoro nello storico multisala di famiglia, sempre in prima linea per portare la miglior programmazione possibile di cinema d'autore a Treviso.

L'elezione si è svolta a Roma per acclamazione: Fantoni succede a Domenico Dinoia che ha guidato l'associazione dal 2000 al 2006 e dal 2014 ad oggi, oltre ad aver ricoperto per diversi anni il ruolo di vicepresidente vicario. Insieme alla nuova presidente trevigiana sono stati nominati anche i quattro componenti del consiglio direttivo: Sandra Campanini, Michele Crocchiola, Carmine Imparato e Simona Sala. Tesoriere della Fice sarà Gino Zagari. Originaria della provincia di Bologna, 49 anni, Fantoni è laureata in Giurisprudenza ma da anni ha legato il suo nome al mondo del Cinema Edera di Treviso e del Multisala Manzoni a Paese. Nel 2020 era stata eletta delegata di Fice Triveneto mentre, nel maggio 2021, era diventata vicepresidente vicario nazionale dell'associazione. Nessuna donna prima di lei aveva ricoperto l'incarico di presidente della federazione che riunisce i più importanti cinema d'autore italiani.

I commenti

Dopo aver ringraziato Dinoia per il lavoro svolto, Fantoni ha dichiarato: «Sono onorata per questo nuovo incarico: le sfide per i prossimi tre anni saranno davvero tante a partire dalla volontà di lavorare con gli associati per individuare strategie di promozione tese a rafforzare sempre di più il cinema d’essai e valorizzare l’identità delle sale Fice. Sarà inoltre fondamentale avere un confronto sempre più fitto con le istituzioni per affrontare le criticità della distribuzione cinematografica».

Il presidente uscente Dinoia ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato con lui in questi anni. «Sono stati anni davvero importanti. Ho incontrato tanti colleghi appassionati, veri e propri operatori culturali. Ringrazio il Ministero della Cultura e la DG Cinema, che hanno sostenuto le iniziative promozionali messe in atto dalla Fice, su tutte gli Incontri del Cinema d’Essai, quest’anno per la prima volta a Lucca. Importante anche il rilancio di Vivilcinema, l’unica rivista che abbraccia il cinema d’autore, distribuita gratuitamente nelle sale d’essai».