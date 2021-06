Male incurabile, insegnante dell'istituto alberghiero muore a 42 anni

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 giugno è mancato all'affetto dei suoi cari il professor Giuliano Polloni: aveva solo 42 anni. Fatale un tumore contro cui ogni cura si è rivelata inutile. Originario di Valdobbiadene viveva da tempo a Montebelluna.

Tra i primi a dare notizia della sua scomparsa è stato l'istituto alberghiero "Beltrame" di Vittorio Veneto dove Polloni era docente di sala e vendita. «Difficile accettare questa realtà - scrivono su Facebook - Giuliano aveva un innato senso del gusto e del bello, capace di dirigere, organizzare, coinvolgere. Una persona davvero entusiasta della sua professione». Un insegnante competente e con una vera predisposizione per l'allestimento sale: qualità che l'avevano portato a lavorare come F&B manager dell'Asolo Golf Club e come direttore dell'Hotel Canova di Cavaso del Tomba che ha voluto ricordarlo con queste parole: «Hai messo il tuo impegno, la tua perseveranza, la tua eleganza per creare l'accoglienza vera e per far crescere uno staff dove tu eri la guida costante. L'albergo parla di te e le tue camere sono rimaste impeccabilmente ordinate e pulite anche in questo periodo di chiusura forzata. Sempre attivi e lungimiranti i tuoi progetti, fiduciosi ed ottimisti, così come, d'altro canto, è il tuo essere. Le nostre terre perdono un grande professionista del turismo, un uomo di passione autentica e di amore per il suo lavoro e per i suoi luoghi». Parole a cui si sono aggiunti anche decine di messaggi di cordoglio inviati dai suoi studenti. Il funerale di Giuliano Polloni sarà celebrato martedì 22 giugno, alle ore 10.30, nella chiesa di Cornuda.