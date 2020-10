Zaia nomina la nuova Giunta regionale: «Squadra ridotta ma di esperienza»

Sabato 17 ottobre il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha presentato e ufficializzato le nomine ai nuovi assessori regionali della sua Giunta. «Oggi presentiamo la nuova Giunta regionale, Non sarà una passeggiata, c'è grande preoccupazione e responsabilità - ha esordito il Governatore da Palazzo Balbi - E' un onore ma al tempo stesso anche un impegno enorme. Siamo in un momento in cui i veneti hanno bisogno di rappresentanza. Ringrazio gli assessori uscenti della mia precedente giunta. Una squadra che ha fatto un lavoro unico e strepitoso, lo dicono i dati e le riforme fatte. Non è stata una scelta facile quella di nominare gli assessori della nuova giunta - ha spiegato Zaia - Ho incontrato gli assessori uno ad uno, hanno tutti le competenze per svolgere con competenza i loro incarichi. La vera sfida sarà quella di rappresentare tutti i veneti, anche quelli che non ci hanno votato. Penso che il Veneto potrà uscire da questa situazione di difficoltà solo con il lavoro di squadra. Per questo mi appello anche alla minoranza del Consiglio regionale con cui abbiamo lavorato molto bene già nella precedente amministrazione. L'obiettivo resta quello di lavorare per il bene comune dei veneti e cercare di portare a casa l'autonomia».

I nuovi assessori

L'avvocato veronese Elisa De Berti prende il posto del dimissionario Forcolin come Vicepresidente della Regione e assessore agli Affari legali, Trasporto pubblico e mobilità sostenibile. In ordine alfabetico Zaia ha poi annunciato anche tutti gli altri assessori a cominciare da Gianpaolo Bottacin, confermato in tutte le deleghe di assessore all'Ambiente: «Sono sicuro farà un grande lavoro anche nei prossimi 5 anni» ha commentato Zaia. Francesco Calzavara sarà l'assessore al Bilancio, Tributi, Rapporti con il Credito, Demanio e Patrimonio, Sistema informatico, Agenda digitale e Anticorruzione. Nomine nevralgiche per l'intero sistema regionale. Federico Caner, già capogruppo regionale, da assessore al Turismo avrà la delega per presenziare alla Conferenza delle regioni come vice di Zaia, confermate tutte le sue precedenti nomine al Turismo e agli impianti di risalita. Altre nomine per Caner: tutte quelle legate all'Agricoltura. L'assessore vede così aumentare i suoi incarichi in Regione. Cristiano Corazzari sarà l'assessore ai Beni Culturali, edilizia sportiva, flussi migratori e minoranze linguistiche. Le novità per Corazzari saranno caccia, pesca e acquacoltura, tipiche della riviera di Rovigo, Chioggia e Caorle, luoghi familiari a Corazzari. Confermata anche l'assessore Elena Donazzan che si occuperà di Istruzione, Ricerca e Pari opportunità. Manuela Lanzarin, in prima fila durante l'emergenza Covid, sarà ancora l'assessore alla Sanità e al Sociale. Roberto Marcato conferma le deleghe alle Attività produttive insieme alla riconversione di Porto Marghera. «Ho fatto una scelta iniziale di austerity - spiega Zaia - Abbiamo chiuso in otto, proviamo a ripartire sempre con otto assessori. Sono tutte persone conosciute nel territorio. La mia grande preoccupazione è che ci aspettano tempi difficili e con una squadra come questa spero saremo in grado di affrontarli».