Giurisprudenza 2.0: a Treviso in sei si laureano con il 110

L’eccellenza nello studio accademico passa dal corso di “Giurisprudenza 2.0” dell’Università degli Studi di Padova. Nella tornata ottobrina delle lauree tutti e sei neolaureati che hanno discusso la tesi sono usciti dal Palazzo San Leonardo con una votazione di almeno 110/110, a cui si aggiungono lodi e menzioni. Un risultato straordinario che dimostra la bravura degli studenti di Giurisprudenza dell’innovativo indirizzo accademico trevigiano inaugurato solamente cinque anni fa, tanto che i primi laureati in corso hanno potuto festeggiare la fine del loro percorso di studi lo scorso mese di luglio con una sessione altrettanto di successo visto che, anche in quel caso, tutti e sei i laureati hanno ottenuto un punteggio di 110, oltre a cinque lodi e tre menzioni. Questo in attesa della prossima sessione delle lauree che dal 29 novembre al 5 dicembre vedrà altri 17 studenti discutere la tesi.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai nostri studenti. Queste eccellenze dimostrano il grande lavoro che stiamo facendo nel corso di “Giurisprudenza 2.0” per formare i giuristi del futuro - afferma il prof. Paolo Moro, Presidente del corso - Senza contare che abbiamo potenziato i nostri insegnamenti in inglese giuridico e stiamo offrendo nuove ed interessanti opportunità di lavoro rispetto alla tradizionale carriera universitaria, tanto che un numero sempre maggiore dei nostri studenti (in netta controtendenza rispetto al passato) svolge un periodo di mobilità Erasmus all’estero per ampliare le proprie competenze».

Un corso, quello di Giurisprudenza 2.0, che oggi può contare su 598 iscritti totali (oltre a 93 tuttora iscritti al percorso tradizionale), di cui 144 nuove matricole (in crescita rispetto allo scorso anno) e 166 al 5° anno. «Treviso si conferma una sede strategica per il nostro Ateneo – dice il prof. Paolo Sambo, Prorettore alle sedi decentrate dell’Università patavina – sulla quale c’è l’impegno a rafforzare e potenziare sia le strutture sia i servizi».

L’obiettivo dichiarato del Campus di Giurisprudenza 2.0, che si presenta nel centro storico della città di Treviso come un innovativo corso di alta formazione rivolto ai futuri “giuristi internazionali d’impresa”, è quello di offrire loro una didattica innovativa non solo teorica ma anche pratica, con esperienze professionali obbligatorie di clinica giuridica o stage in studi legali o aziende in Italia e all’estero, alle quali si aggiunge la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio forense anticipato per l’accesso alla professione di avvocato.

«In questo periodo di grandi cambiamenti – aggiunge il prof. Moro – gli esiti brillanti dei nostri primi laureati stanno premiando un lavoro iniziato già cinque anni fa con un’offerta formativa diversa e rinnovata rispetto al tradizionale percorso della laurea in Giurisprudenza, pur conservando la serietà e il rigore dell’università dei giuristi di Padova, puntando molto sulla carriera degli studenti, sui tirocini formativi obbligatori e sull’internazionalizzazione».

Questi i sei studenti eccellenti laureati:

- Giovanni Favero, con votazione di 110 e lode con la tesi “Ricerche su buona morte, suicidio ed eutanasia nella prospettiva storico-giuridica”;

- Gianluca Florian, 110 e lode oltre menzione con la tesi “Gli strumenti finanziari convertibili (e convertendi) in quote nelle società a responsabilità limitata”;

- Chiara Pesamosca, 110 e lode con la tesi “L'approvvigionamento alimentare nell'Unione Europea e la ricerca di nuove forme di agricoltura innovativa”;

- Antonio Sommariva, 110 con la tesi “Il Giurista Storyteller - l'arte della narrazione nel diritto e nel processo”;

- Gianmarco Stefan, 110 e lode oltre menzione con la tesi “Il delitto di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona: problemi attuali”;

- Tommaso Zambon, 110 e lode oltre menzione con la tesi “Il potere etero-normativo europeo. Analisi critica dell’influenza normativa europea nel commercio internazionale”.