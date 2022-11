Male incurabile: addio a Giuseppe Brolese, ex vicepresidente Coldiretti

L'Asolano è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Brolese, 79 anni, ex vicepresidente provinciale di Coldiretti e presidente, dal 1989 al 2000, del Consorzio Brentella. Malato da tempo, lascia la moglie Nilla e i figli Fabio, Rosanna e Vania.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Brolese è stato per molti anni anche capogruppo in consiglio comunale della Democrazia Cristiana. Persona riservata, di poche parole, sapeva però ascoltare e mettersi sempre a disposizione di chi gli chiedeva aiuto o consiglio. Nel 1988 era entrato a far parte del Consorzio Brentella (oggi inglobato dal Consorzio bonifica Piave), diventandone poi presidente per ben due mandati. L'ultimo saluto a Brolese sarà celebrato martedì 29 novembre, alle ore 14.30, nella chiesa di Casella d'Asolo.