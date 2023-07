Addio a Giuseppe Carniato, "maestro" delle cucine professionali

Veniva considerato come un ambasciatore, nel mondo, della produzione di cucine professionali su misura. Giuseppe Carniato era subentrato al padre nella conduzione dell'azienda di famiglia, la Act Carniato di Ponzano Veneto, portandola ad essere una delle realtà produttive più importanti della Marca.

Una vita di lavoro segnata dalla tragedia della morte del figlio Alessandro in un incidente stradale. L'evento lo portò non solo ad una grande prostazione morale ma anche a perdere l'entusiasmo che lo aveva sempre contraddistinto. 11 anni orsono prese la decisione di lasciare l'azienda ai suoi ex dipendenti ma il suo esempio di imprenditore illuminato vive ancora oggi nel ricordo di molti. Nelle scorse ore Carniato ha perso la vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: aveva 84 anni. L'ultimo saluto sarà celebrato lunedì 17 luglio, alle ore 15.30, nella chiesa di Sant'Agnese a Treviso.