Imprenditore e visionario: Giuseppe Marchi muore a 63 anni

«È stato un grande viaggio, ora è dura vederti partire così: 63 anni vissuti al massimo, 32 dei quali li hai regalati a me rendendomi l’uomo che sono oggi. Grazie papà».

Michele Marchi ha annunciato con queste parole, pubblicate su Facebook lunedì 26 settembre, la scomparsa di suo papà, l'imprenditore Giuseppe Marchi. Conosciutissimo nella zona del Coneglianese, lascia i figli Enrico e Michele oltre a tantissimi amici e conoscenti ancora increduli per quanto accaduto. Come riportato da Qdpnews.it, il suo nome è legato alla Marchi trasporti con sede a Colle Umberto. Negli anni però si era contraddistino per la sua vulcanica energia nel mondo del lavoro: ex proprietario e fondatore della palestra "Body Evidence" di Conegliano, aveva aperto anche la paninoteca Burger Time di Ponte della Priula fino ad arrivare a gestire il locale di lap dance "Alibi" a San Fior. Fatale un batterio contratto dopo un'operazione chirurgica al cuore, il mycobacterium chimaera. Dal 2020 le sue condizioni di salute sono peggiorate in maniera irreversibile, portandolo al decesso. Il funerale si terrà mercoledì 28 settembre, alle ore 15, presso la chiesa di Parè a Conegliano.