Male incurabile: addio a Giuseppe Russo, medico di base a Zero Branco

Lutto a Zero Branco per la scomparsa del medico di base Giuseppe Russo, 61 anni. A darne notizia è stata nelle scorse ore l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Durighetto.

"Persona disponibile e medico capace - si legge nel post che il Comune gli ha dedicato su Facebook -, il dottor Giuseppe Russo era un punto di riferimento per la nostra comunità: un professionista che ha aiutato e accompagnato molte famiglie di Zero Branco. L’amministrazione comunale e i cittadini si stringono al cordoglio dei familiari". Il dottor Russo aveva deciso di tenere aperto il suo studio medico fino a poche settimane fa, senza dire nulla ai suoi assistiti sulla malattia che l'aveva colpito. In molti pensavano fosse in ferie, invece negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale a Milano dove ha perso la vita nei giorni scorsi. Persona molto riservata, era sempre presente e disponibile con tutti i suoi pazienti che oggi lo ricordano come un lavoratore infaticabile, legatissimo alla sua professione. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, lunedì 3 luglio, alle ore 14.30 presso la parrocchia di San Benedetto Abate a Scorzè.