Male incurabile, addio a Bepi Visentin: patron del negozio Shoe Center

Trevignano piange la scomparsa di Giuseppe "Bepi" Visentin, 76 anni, strappato all'affetto dei suoi cari da un tumore scoperto meno di un anno fa e contro cui ogni cura si è rivelata vana. Imprenditore conosciutissimo in zona, era il fondatore del negozio di calzature "Shoe Center".

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Visentin aveva avuto un ruolo di grande rilievo anche nella politica locale: dal 2007 al 2012 era stato capogruppo in consiglio comunale a Trevignano, sempre pronto a risolvere problemi e ad appianare malumori invece di cercare polemiche e contrasti. Il mondo del commercio perde invece un negoziante simbolo della zona: nonostante la malattia Visentin aveva voluto continuare ad essere presente allo "Shoe Center" fino a poche settimane fa. Un'avventura imprenditoriale in cui Visentin aveva coinvolto anche la moglie Elvira e i figli, Cristina e Mauro, dando lavoro a tantissimi dipendenti nel corso degli anni. Visentin aveva iniziato la sua carriera lavorativa alla Osram dove ha lavorato fino agli Anni '70 del secolo scorso. Il primo negozio aperto da Giuseppe ed Elvira era in Via Risorgimento, poi negli Anni '90 il trasloco nella sede lungo la Feltrina.

Il cordoglio del sindaco

Franco Bonesso, primo cittadino di Trevignano, ha voluto salutare Visentin con queste parole: «Ciao Bepi, te ne sei andato troppo velocemente. Perdiamo oggi un grande amico, una persona generosa, intraprendente, imprenditore di successo nell’ambito del commercio. Ti ricorderemo sorridente e positivo, sempre pronto a metterti a disposizione della tua comunità, amante della musica e in modo particolare del canto. Ti vogliamo ringraziare per il tuo contributo e impegno nella vita amministrativa del nostro comune, con il ruolo di capogruppo di maggioranza dal 2007 al 2012. Alla tua famiglia le nostre più sentite condoglianze, la nostra preghiera e partecipazione».