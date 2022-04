“Gocce musicali per la natura”, la nuova rassegna dedicata alla transizione ecologica

“Gocce di Memoria” è il titolo del nuovo progetto dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, ispirato a “Gutta cavat lapidem”, la famosa locuzione del poeta romano Ovidio molto vicino al mondo musicale. La rassegna di quindici concerti-evento (cinque nel 2022, cinque nel 2023 e cinque nel 2024), quindici “gocce musicali” che vogliono lasciare il segno, scavare in profondità proprio in un momento storico in cui la tematica legata alla Natura e alla transizione ecologica è particolarmente sentita. Promuovere l’arte dell’incontro e del dialogo uomo-natura attraverso la musica, ristabilire la connessione con la Natura, questa è la sfida che l’orchestra si pone con il progetto “Gocce musicali”, articolato in cinque concerti - ognuno dei quali dedicato ad una specifica tematica riguardante la transizione ecologica che l’Orchestra Filarmonia Veneta presenta per le prossime tre Stagioni concertistiche.

Il titolo del progetto è inteso, da un lato come tributo musicale di composizioni ispirate alla Natura, dall'altro una “goccia” di approfondimento per un argomento attuale e importante per le generazioni future. Molti compositori del passato e contemporanei si sono ispirati o hanno dedicato in modo specifico le loro composizioni alla bellezza della Natura. Nei programmi oltre a illustri nomi del passato e presente, F.J.Haydn, G.F. Haendel L.W. Beethoven, F. Mendelssohn, E. Grieg, G. Rossini, A. Piazzolla, F. Gulda, G. Sollima, R.W. Williams, C. Debussy, l'Orchestra eseguirà brani di compositori contemporanei del panorama internazionale.

Aria, Acqua, Terra, Natura, Energia: queste le cinque dediche per ciascun concerto della stagione 2022. In ogni concerto sono stati scelti, in consonanza con il significato e il messaggio del concerto, la presenza di uno o più interpreti. L'Orchestra Filarmonia Veneta ha rivolto l'invito, per la stagione Gocce musicali per la Natura, a solisti e direttori tra le più acclamate e affermate personalità del mondo concertistico. Ospite d’onore di Gocce di Memoria sarà il tenore di livello internazionale Francesco Grollo.

Ecco il programma dei concerti:

12 maggio

Aria: M° Alessandro Carbonare clarinetto - M° Mario Stefano Pietrodarchi Bandoneon – M° Marco Titotto direttore

18 Giugno

Acqua: Coro maschile Coenobium, M° Maria Dal Bianco direttore – M° Massimo Raccanelli direttore – partecipazione straordinaria del Tenore Francesco Grollo

25 ottobre

Terra: M° Marco Titotto direttore – M° Lora Markova violino - partecipazione straordinaria del Tenore Francesco Grollo

15 novembre

Natura: M° Giancarlo Andretta direttore – M° Leonora Armellini pianoforte

6 dicembre

Energia: M° Giovanni Sollima violoncello e direttore

L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta sarà affiancata anche dai giovani musicisti dell’orchestra Giovanile Filarmonia Veneta nata lo scorso anno grazie al sostegno della Regione del Veneto, dell’Amministrazione Comunale di Treviso, CentroMarca Banca che sostiene l’attività dell’ ORV e della Giovanile dallo scorso anno ed è presente anche per il progetto Gocce Musicali per la Natura, della Coldiretti di Treviso.