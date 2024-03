Giovedì il funerale di Marika. Incrocio sulla bretella dell'A28: incontro Comune-Autovie

Ieri sera si è svolta presso la chiesa di Santa Maria a Mareno di Piave una veglia di preghiera, durante la quale la comunità si è stretta attorno ai genitori Roberto e Sonia, mentre in mattinata i compagni e le compagne di classe oltre ai docenti dell'istituto "Marco Fanno" di Conegliano si sono riuniti in un momento di raccoglimento, appoggiando alcune rose sopra il suo banco, per ricordare Marika Loprese, la studentessa 19enne morta nel terribile incidente stradale avvenuto sabato sera lungo la bretella dell'A28 a Pianzano di Godeda di Sant'Urbano, all'incrocio con via Baver.

Sono arrivate intanto buone notizie dagli ospedali di Ca' Foncello di Treviso e da quello di Conegliano dove si trovano ricoverate le due amiche di Marika, di 17 e 18 anni, rimaste ferite nello schianto che sarebbe stato provocato, secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Conegliano, proprio dalla Suzuki Swift guidata dalla vittima. Insieme stavano andando ad una festa. La 19enne di Mareno di Piave non avrebbe rispettato la precedenza, innescando così lo scontro con il Volskwagen Maggiolino guidato da una 38enne, al bordo del quale viaggiava anche il figlioletto 14enne, entrambi feriti in modo lieve. Il funerale si svolgerà giovedì alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria. Decine intanto i massaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

«Non c'è nulla da dire, non ho nulla da dire. So solo che da stamattina nella nostra scuola c'è un banco vuoto. So solo che da genitore non si dovrebbe mai sopravvivere alla morte di un figlio» così ha scritto sui social Giovanni Bernardelli, presidente del consiglio dell'istituto Marco Fanno "So solo che una ragazza di 19 anni, piena di voglia di vivere e di speranze non c'è più. Mi stringo ai suoi genitori e porgo loro le mie condoglianze più sentite. Abbraccio virtualmente tutti i suoi compagni di classe». Intanto ieri la sindaca di Godega di Sant'Urbano, Paola Guzzo, ha svolto un sopralluogo sul luogo della tragedia; oggi partirà una lettera ad Autovie Venete (competente sulla Bretella) per chiedere eventuali provvedimenti. «Non si può fare molto» ha detto Guzzo «ma certamente rinforzare la segnaletica e un segnale luminoso potrebbe servire».