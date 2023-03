Discarica di rifiuti in una riserva ambientale a Gorgo al Monticano

Una discarica a cielo aperto è stata ritrovata qualche giorno fa da alcuni escursionisti a Gorgo al Monticano in un'area facente parte della Riserva gestita da Veneto agricoltura. E' una zona compresa Rete Natura 2000 (zona protetta) che andrebbe maggiormente tutelata. Si tratta di una zona degradata ma molto frequentata da escursionisti. «L'auspicio è che vi sia un'intervento delle autorità per individuare gli autori dell'abbandono e per la rimozione dei rifiuti»: spiega un testimone dell'abbandono dei rifiuti.