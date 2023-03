Madia Expo 2023, a villa Foscarini la fiera dedicata ai professionisti del mondo Ho.Re.Ca

Si è aperta ieri, 26 marzo, a villa Foscarini Cornaro di Gorgo al Monticano, la decima edizione di Madia Expò. La manifestazione, fiera aziendale dedicata ai professionisti del mondo Ho.Re.Ca. che si chiuderà domani, 28 marzo coinvolge oltre 100 espositori ed è teatro di numerosi show cooking e degustazioni tenuti da Chef stellati e professionisti pluripremiati.

"Si tratta di un’occasione imperdibile di dialogo e di confronto" spiegano gli organizzatori "con i più importanti attori del settore, in cui si discuterà dei temi caldi e delle sfide che ci aspettano nel 2023. Saranno presenti le più grandi aziende produttrici del settore Ho.re.ca e grandi eccellenze di prodotti italiani: dai vini alla carne, dalla pizza ai dessert e molto altro".

Il gruppo Madia

Il Gruppo Madia è una realtà che opera nella distribuzione all’ingrosso di prodotti per il canale Ho.re.Ca., in un raggio d’azione che copre Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Austria e Slovenia. Con oltre 5000 articoli in vendita, 4 categorie di prodotto (SECCO, FRESCO, ITTICO, GELO) e la propria flotta di automezzi refrigerati, Madia è un riferimento nella fornitura per la ristorazione di qualità.

Il nome Madia ha origine dallo storico complemento d’arredo, la “madia”, che era tradizionalmente utilizzata per conservare la farina, il lievito e altri generi alimentari. Analogamente alla funzione della madia domestica, l’azienda si propone da sempre sul mercato come “custode” di prodotti di qualità, conservati e trasferiti rispettando i più alti standard qualitativi: tradizione sì, ma soprattutto innovazione.

Negli ultimi dieci anni l’azienda è cresciuta e oggi affronta nuove sfide e prospettive. Il gruppo conta oltre 80 collaboratori, con una flotta di 20 automezzi rinnovati e tecnologicamente avanzati per il trasporto ad ogni temperatura. Il quartier generale di San Quirino (PN) è stato recentemente ampliato di oltre 1000 metri quadrati per lo stoccaggio dell’ittico congelato e per un’ampia zona all’avanguardia dedicata alla gestione e lavorazione dell’ittico fresco.

Nel 2023 partiranno i lavori di ristrutturazione degli uffici e della cucina dimostrativa: l’azienda infatti già da 10 anni propone presso la propria cucina professionale corsi per specialisti della ristorazione, corsi in aula dedicati al management per la ristorazione (food cost, menù engineering) corsi tecnico pratici su nuovi trend della ristorazione e tecniche di cucina in collaborazione con Cast Alimenti, le associazioni CHIC e F.I.C.