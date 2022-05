Massacro di Gorgo al Monticano, in vendita la villetta in cui vennero trucidati i coniugi Pellicciardi

Nel prossimo mese di agosto (il 21 per la precisione) saranno trascorsi 15 anni dal massacro di Gorgo al Monticano avvenuto nel 2007, il brutale duplice omicidio di Guido Pellicciardi e Lucia Comin, torturati e barbaramente uccisi nella dependance di villa Durante di cui erano i custodi. Da qualche giorno il complesso (costruito nel 1967 e di un'ampiezza di 462 metri quadrati) è in vendita sul mercato immobiliare per volontà dei proprietari, la famiglia Durante appunto.

"Disponiamo in vendita" recita l'annuncio "a Gorgo al Monticano, di una lussuosa villa datata ancorchè in buone condizioni e di raffinata progettazione. La villa, dalle grandissime dimensioni (mq. 462), sorge su un parco di mq. 6000 e si trova completamente immersa nella natura. Ideale per chi cerca la tranquillità e i grandi spazi per la convivialità". Non è indicato il prezzo e nessun accenno neppure alla dependance sul retro della villa, teatro del delitto.

Il duplice omicidio avvenne nella notte tra il 20 ed il 21 agosto quando le "belve" (così vennero definiti dagli inquirenti) penetrarono nella dependance e seviziarono Guido e Lucia, 67 e 61 anni, per ottenere le chiavi della villa (i Durante erano infatti in vacanza). Daniele Pellicciardi, figlio della coppia e guardia giurata, scoprì i genitori morti, avvisato da un collega che vide dalla dependance una luce accesa e la porta spalancata. Il 4 settembre vennero arrestati dai carabinieri i componenti della banda delle "belve di Gorgo": Alin Bogdaneanu, Naim Stafa (il primo sarà condannato in via definitiva a 18 anni, il secondo a 30), Arthur Lleshi che si suicidò il 20 dicembre dello stesso anno nel carcere di Padova. Dalle indagini è sempre emersa la presenza di un quarto uomo che però non è mai stato identiticato.