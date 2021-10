"Gran Baccano 2021": a Conegliano torna il Festival Artisti di Strada

Spettacoli per grandi e piccini di grande impatto visivo animeranno, domenica 10 ottobre, viale Carducci a Conegliano con il ritorno della 2^ edizione di Gran Baccano, il Festival degli Artisti di Strada. Dopo la prima edizione del 2019 che aveva riscosso molto successo e che aveva animato tutto il centro città, il Festival riparte con un’edizione “post-covid” che concentrerà gli spettacoli in viale Carducci. Un grande palcoscenico a cielo aperto che si riempirà di magia e incanto con spettacoli acrobatici aerei, evoluzioni al palo cinese, la tradizione del teatro di figura bulgaro che accompagnerà gli spettatori in viaggi lontani e le sorprendenti forme delle bolle di sapone.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Conegliano dall’Associazione Carichi Sospesi in collaborazione con Eventi Conegliano, il Festival proporrà un programma di spettacoli senza sovrapposizioni, permettendo così agli spettatori di vivere ogni magica esperienza ed esibizione. Un nuovo format che permetterà lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza. “Sono stati selezionati artisti di grande caratura per proporre un programma variegato e di grande impatto visivo. Le emozioni non mancheranno sia per grandi che, soprattutto, per i più piccoli” dichiara Marco Caldiron dell’Associazione Carichi Sospesi.

Gli spettacoli si susseguiranno dalle ore 11,30 fino alle 12,30 e dalle ore 15,30 fino alle 20,00, culminando con uno spettacolo di fuoco che all’imbrunire colorerà Viale Carducci tra turbinii di danze, coreografie fiammeggianti e improbabili acrobazie. Viste le normative in vigore in tema di pubblico spettacolo, Viale Carducci verrà suddiviso in due aree delimitate per l’esibizione degli Artisti in modo da poter controllare il flusso di pubblico. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti a sedere, nel rispetto della normativa vigente anti Covid-19

In caso di maltempo, il festival si terrà in Piazzale Fratelli Zoppas. “Un felice ritorno agli spettacoli da vivo che tanto ci era mancato. – dichiara Claudio De Stefani, Eventi Conegliano – Siamo felici di riportare la magia a Conegliano con artisti di grande qualità che sapranno stupire e divertire il pubblico con esibizioni emozionanti".