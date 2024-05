Gran concerto per Mio Figlio, serata benefica in favore del reparto di gastroenterologia pediatrica

Grande emozione e solidarietà si uniranno in una serata indimenticabile il prossimo giovedì 30 maggio con il Gran Concerto Per Mio Figlio, in programma nella Sala Concerti dell’Odissea di Spresiano, dalle ore 20:45. Un evento musicale a scopo benefico presentato oggi, a Villa Carisi, dal presidente dell’Associazione Per Mio Figlio Onlus, Andrea Rizzo, dal tenore Maestro Francesco Grollo, dal responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ulss 2, Giordano Giordani, e dal direttore generale, Francesco Benazzi. La serata vedrà l’esibizione di una imponente compagine musicale, pronta a regalare al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente.

Ancora una volta l’Ulss 2 supporta con entusiasmo l’iniziativa di raccolta fondi organizzata dall’Associazione Per Mio Figlio Onlus, partner da quasi trent’anni di tutte le iniziative di umanizzazione dei reparti di Pediatria dell’Azienda della Marca. I proventi della serata del 30 maggio saranno devoluti a Per Mio Figlio, impegnata, in particolare, nello sviluppo del nuovo sfidante progetto di Gastroenterologia pediatrica.

Il Gran Concerto Per Mio Figlio sarà un evento musicale straordinario con più di cento artisti coinvolti: l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il Coro Filarmonico Veneto e il Coro Accademia Tetracordo, diretti da Mariagrazia Marcon, con la partecipazione del giovane talento il violinista Vikram Francesco Sedona e del pianista Antonio Camponogara, sotto la direzione del Maestro concertatore e direttore Massimo Raccanelli e con la partecipazione straordinaria, in qualità di ospite d’onore, del tenore Francesco Grollo. La serata sarà presentata da Claudio De Stefani.

«Ringrazio fin da ora tutti coloro che parteciperanno a questo evento musicale davvero unico - afferma il direttore generale, Francesco Benazzi - la musica è un vero strumento di solidarietà: ogni nota suonata, ogni melodia interpretata e ogni applauso saranno dedicati a una nobile causa benefica. Un'occasione speciale per unire le forze e tenere alta l’attenzione nei confronti dei bambini più fragili, che consentirà di fare un ulteriore passo di umanizzazione delle cure pediatriche permettendoci di creare un ambiente sempre più accogliente per i bimbi della Marca oltre che i piccoli pazienti che si rivolgeranno alle nostre strutture». «Ogni biglietto acquistato - conclude Benazzi - equivale a un gesto di solidarietà. Ringrazio gli organizzatori di questa bella serata, tutti i musicisti che contribuiranno e Giannino Venerandi che ci ospita con generosità».

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

I biglietti si possono acquistare in forma cartacea presso la biglietteria Odissea di Spresiano dal martedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:00, il venerdì e il sabato dalle 21:00 oltre che nella serata del concerto. Sono altresì disponibili al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/NFg5jQAx.

ha bisogno di più musica, e noi siamo qui per suonarla insieme.