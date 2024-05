Gran Raid Prealpi, deviazioni al traffico e iscrizioni ancora aperte

Sono un centinaio i volontari impegnati in questi giorni a preparare i percorsi della 12^ edizione del Gran Raid Prealpi Trevigiane di scena domenica 19 maggio. Mentre le iscrizioni sono ancora aperte (quasi 300 quelle già arrivate, con presenze anche straniere da Germania, Austria, Gran Bretagna e Olanda per citarne alcune), il team organizzatore, presieduto da Guido Perin, è alle prese con la complessa gestione di una competizione che ha una durata massima prevista di 16 ore e 30 minuti.

Domenica 19 maggio dalle 9.30 alle 10.15 il tratto di strada provinciale 35, incrocio con la SP 635, che da Revine porta al cimitero di Lago, sarà chiuso per il passaggio della gara femminile del Gran Raid delle Prealpi Trevigiane. La chiusura temporanea al traffico si è resa necessaria per garantire l’attraversamento in sicurezza delle atlete partecipanti. Sul posto saranno apposte delle transenne presidiate dai volontari dell’organizzazione della gara. Il traffico per quelli che provengono dalla vallata diretti a Vittorio Veneto sarà deviato verso Tarzo; viceversa, per quelli che provengono da Vittorio Veneto diretti a Follina, dovranno deviare per Colmaggiore-Tarzo.

Nella gara regina, la 72 km, hanno già confermato la loro presenza alcuni tra i top runner, come l’inossidabile Ivan Geronazzo che quest’anno dovrà vedersela con Marco Bonfante, ma anche con un atleta locale che sta facendo benissimo, Diego Zanardo (secondo qualche settimana alla The Abbots Way). Sul fronte femminile per ora Valentina Michielli, runner molto combattiva e fortissima sulle Ultra, pare la più accreditata per il posto più alto sul podio.

Tre i percorsi previsti: 72 km con dislivello positivo di 4750 m partenza da Segusino e scalata al Col Visentin (4 punti Itra assegnati); 56 km con dislivello positivo di 3500 (3 punti); 20 km con dislivello di 1050 m con partenza da Revine Lago (1 punto). Tutte le gare sono ufficialmente qualificanti per la UTMB (Ultra trail Monte Bianco).

Una delle note che caratterizza fin dal 2018 il Gran Raid Prealpi Trevigiane è l’abbinata con il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, coinvolto grazie all’iniziativa “Corro con Te”. Un sorteggio abbina i pettorali degli atleti che aderiscono con gli ospiti della struttura vittoriese; al termine della corsa avviene la consegna in una sorta di staffetta. Un’iniziativa che ha fatto nascere delle storie di amicizia che durano nel tempo.

«Una manifestazione così complessa non si potrebbe fare senza il coinvolgimento di tante realtà, dalle istituzioni agli sponsors. Ma soprattutto grazie al lavoro di tante associazioni sportive locali, della Protezione civile, del Gruppo Alpini, di Avab, Prealpi Soccorso, Ari Vittorio Veneto che sono al nostro fianco nell’organizzare un evento sportivo che è anche promozione del territorio. Per questo mi auguro possano essere in tanti al via» assicura Guido Perin. Info e iscrizioni sul sito web www.granraid.it.