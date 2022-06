Granfondo Pinarello, svelata la 25esima edizione: weekend di festa in città

A poche settimane dal Giro d’Italia, Treviso torna protagonista nel mondo della bici con la Granfondo Pinarello e dalla Marca trevigiana che quest'anno festeggia il traguardo dei 25 anni. Un compleanno importante, che cade in concomitanza con un altro traguardo: esattamente 100 anni prima, il 10 luglio 1922, nasceva Nani Pinarello. Un evento quindi da celebrare con un fine settimana di appuntamenti rivolti a tutta la città, non solo a quella su due ruote. L’area tra Porta San Tomaso, Piazza Matteotti e Piazzale Burchiellati sarà come sempre il cuore della manifestazione. In via Casa di Ricovero, nell’ex Officina Pinarello, sarà attrezzato il punto di consegna dei pacchi gara e sarà allestito l’ufficio centrale, che farà da riferimento durante tutto il fine settimana. L’appuntamento per gli oltre 2000 partecipanti (ma si punta ai 2500, è possibile iscriversi fino all’ultimo giorno) è per domenica mattina, 10 luglio, alle ore 7 per la partenza da Porta San Tomaso.

La corsa

Due i percorsi a disposizione: una Mediofondo da 114 km e 1.110 metri di dislivello, e una Granfondo da 153 km e 2.250 metri di dislivello. Il percorso si snoda da Treviso con partenza alle 7 di domenica mattina da Porta San Tomaso verso nord, lungo la Pontebbana, attraversando Ponte della Priula. A Susegana si abbandona la pianura, con un piccolo assaggio di salita a Collalto, ma soprattutto la scalata a Ca’ del Poggio, con pendenze fino al 18%, dove i ciclisti vivranno da protagonisti le emozioni vissute da spettatori poche settimane fa col Giro d’Italia. Dopo una spettacolare panoramica lungo le colline del Prosecco, tra Refrontolo e Rolle, a Miane i due percorsi si dividono: mentre la Mediofondo prosegue tra i vigneti di Guia e Corbertaldo verso Vidor, la Granfondo sale verso i castagni di Combai, per arrampicarsi poi lungo il Monte Cesen lungo la salita del Madean, fino ai 1.218 metri delle Casere Budui. Si scende poi verso Valdobbiadene, attraversando il ponte di Fener e proseguendo fino a Covolo, dove i due percorsi si ricongiungono in vista dell’ultimo sforzo, la Presa XIV del Montello. Lungo Giavera e Ponzano si rientra infine verso Treviso, con l’arrivo posizionato in piazza del Grano dove saranno accolti dall’inconfondibile voce di Paolo Mutton. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming. Sabato 9 in Piazzale Burchiellati sarà allestito il Bike Park per custodire le bici in sicurezza, e la domenica la stessa piazza ospiterà il Pasta Party finale per i partecipanti alla corsa.

Ospiti

Fausto Pinarello è pronto a fare gli onori di casa e accogliere ospiti e amici che come sempre arriveranno a Treviso. Tanti i volti noti: sportivi, come i veterani delle granfondo Christian Zorzi e Yuri Chechi, i giornalisti di Sky Giovanni Bruno, Davide Camiciolli, le “voci” del motociclismo Guido Meda e Mauro Sanchini e quella del rugby Francesco Pierantozzi, o ex ciclisti professionisti come Stefano Allocchio. Per il Team Ineos Grenadiers (che partecipa all’UCI Pro Tour con bici Pinarello) ci sarà il campione. olimpico Elia Viviani, accompagnato dai direttori sportivi, ed ex atleti, Matteo Tosatto e Dario David Cioni. Il più atteso però sarà sempre il grande Miguel Indurain, indimenticato campione che con un’avveniristica bici Pinarello conquistò nel 1994 il record dell’ora e che continua a essere uno dei volti più conosciuti e amati di questo mondo.

I commenti

Tradizionalmente per Pinarello la Granfondo è anche l’occasione per presentare e far provare ai buyer le novità per la prossima stagione, in un contesto unico. Fausto Pinarello: «Avremo oltre 400 ospiti, soprattutto stranieri, a cui far vivere l’emozione della Granfondo, che è una cosa impossibile da spiegare a parole. Non è solo una questione di agonismo, tecnica e prestazioni: c’è un’atmosfera di casa, c’è la storia della bici rappresentata dal marchio Pinarello, c’è un panorama bellissimo ad accompagnare i ciclisti lungo tutta la gara. Voglio ringraziare le amministrazioni comunali, partecipanti, ospiti, amici e i tanti volontari, sono circa 400, che ci aiutano da 25 anni a organizzare una manifestazione in grado di lasciare a tutti un ricordo indimenticabile».

Business, sport, e turismo sono tre ingredienti che da sempre scandiscono il successo della Marca. «La Granfondo Pinarello è sinonimo di storia, tradizione e valori sportivi - le parole del sindaco di Treviso, Mario Conte -. La nostra città è la capitale italiana del ciclismo e proprio nel nostro territorio ci sono luoghi diventati iconici per gli appassionati del ciclismo, che dal Giro d'Italia alla Granfondo, anche quest'anno sono stati e saranno protagonisti. Per questo sono particolarmente orgoglioso di accogliere, ancora una volta, questa magnifica corsa che racconta l’eccellenza made in Italy del marchio Pinarello ma porta anche con sé un bagaglio di emozioni, storie e personaggi destinati a rivivere anche in questa 25° edizione, nel 100° Anniversario della Maglia Nera Nani Pinarello».

Omaggio a Pinarello

Nel 2022 ricorre anche l’anniversario della nascita di Nani Pinarello: il fondatore della Pinarello e celebre Maglia Nera è nato proprio il 10 luglio 1922. La sua figura sarà ricordata sabato 9 alle 18:30 sul palco allestito in Borgo Mazzini, nel corso di un talk-show “il ciclismo si racconta”, una chiacchierata con gli amici della Pinarello presenti la mattina dopo al via, tra gli aneddoti del passato e i commenti sul ciclismo di oggi. Sempre sabato, dalle 16:00 alle 18:00, lungo un circuito allestito tra Piazzale Burchiellati, Borgo Cavour e Piazzale Matteotti, si svolgerà la kermesse Nani Pinarello, riservata ai piccoli tesserati (6-12 anni, cat. da G1 a G6).

Viabilità

Durante la corsa il traffico è aperto ai veicoli ma, grazie ai tanti volontari coinvolti, i punti più importanti saranno presidiati. Gli organizzatori della Granfondo raccomandano sempre, oltre al rispetto del codice della strada, una particolare attenzione alle aree dedicate allo smaltimento dei rifiuti, ampie e ben segnalate: il mondo della bici, il mezzo ecologico per eccellenza, è chiamato a dare il buon esempio.

Eventi collaterali

Molti partecipanti alla Granfondo approfittano della gara per un fine settimana alla scoperta della città. Potranno contare, oltre che sulla bellezza naturale di Treviso, su una serie di iniziative collaterali per arricchire il loro soggiorno.

DA ASCOLTARE

In Borgo Mazzini, il palco che domenica servirà per la gara ospiterà due concerti gratuiti offerti da Pinarello: venerdì alle 21:30 i protagonisti saranno le Onde Beat, con la spensierata musica italiana degli anni ‘60, mentre sabato sera, sempre alle 21:30, spazio ai travolgenti Los Massadores nella tappa del loro “Mangimi Hendrix Tour”.

DA VEDERE

Durante il giorno invece, i turisti potranno visitare la mostra “Ruota a ruota. Storie di bici, manifesti e campioni” allestita al Museo nazionale Collezione Salce – Santa Margherita (via Reggimento Italia Libera), che a oltre a una serie di preziosi manifesti storici firmati dai maggiori protagonisti della storia dell’illustrazione e dell’arte italiana dei primi decenni del Novecento (Dudovich, Mazza, Malerba, Ballerio, …) ospita l’esposizione di 15 pezzi storici della collezione privata di Fausto Pinarello.

DA ASSAGGIARE

Per potersi godere Treviso, tra una passeggiata e l’altra è obbligatoria ogni tanto una pausa per uno spritz e un cicchetto, anzi un GranCicchetto: i locali trevigiani del quartiere sono stati invitati a creare un particolare cicchetto per la gara, che si potrà votare sulla pagina Facebook della Granfondo Pinarello (e assaggiare di persona) dal 1 al 9 luglio. Partecipano: Antica Osteria Al Botegon, Osteria Arman, Equilibri, Caffè De Checchi, Pane e Caffè De Checchi, Burici, Etto, Snack bar Al Borgo, Caffetteria S. Agostino, Caffè delle rose, Butterfly Tavernetta. I vincitori saranno premiati sabato 9 luglio al termine del talk show.